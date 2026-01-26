Samsun'da 5 Ay Kesinleşmiş Hapisle Aranan Genç Kadın Yakalandı

Samsun'da 'tehdit' suçundan 5 ay hapis cezası kesinleşen İ.K. (24), 25 Ocak'ta yakalandı; sosyal medyada polis ve bekçilere hakaret ettiği belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 00:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 00:09
Yakalanma ve suçlamalar

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (24) adlı kadın, 25 Ocak Pazar günü saat 11.20 sıralarında yakalandı.

İncelemede, şüphelinin yakalanmadan önce X adlı sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere yönelik "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" ifadesi de dahil olmak üzere küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Adli sürecin seyri

Yakalama sırasında görevli personele hakaret eden şüpheli hakkında, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.K.’nin Samsun Adliyesine sevk edileceği bildirildi.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

