Arnavutköy'de mevlit sonrası gıda zehirlenmesi: 55 kişi hastaneye başvurdu

Arnavutköy'de mevlit yemeği sonrası tavuklu pilav yiyen 55 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu; 26 kişi taburcu, 29'u tedavi altında.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 23:27
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 23:27
İstanbul Arnavutköy'de bir evde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilavı tükettikten sonra çok sayıda davetlinin rahatsızlanması üzerine hastanelere başvuranların sayısı 55 oldu.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleştirilen mevlidin ardından meydana geldi. Fenalaşan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre 17 kişinin rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

Son durum

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Arnavutköy ilçemizde düzenlenen bir mevlit yemeği sonrasında gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 55 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Hastalarımızdan 26’sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 29 vatandaşımızın hastanelerimizde tedavi ve gözlem süreci devam etmektedir" dedi.

