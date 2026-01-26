Küçükçekmece'de İskele Yangını: İki Kayık Alev Alev Yandı

Küçükçekmece'de iskelede çıkan yangında iki kayık zarar gördü

Olay yeri: Fatih Mahallesi, Gölağzı Parkı — Saat: 23.00

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde, göl ağzındaki iskelede çıkan yangın iki kayığı küle çevirdi. Olay, saat 23.00 civarında Fatih Mahallesi Gölağzı Parkında meydana geldi.

İddiaya göre, Menekşe Deresi’nde iskelede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede iskelenin yanında bağlı iki kayığa sıçradı ve kayıklar alev aldı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.