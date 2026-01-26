Burdur'da BMW Alev Alev Yandı: 5 Kişi Kurtarıldı

Bucak'ta seyir halindeki BMW alev aldı; araçtaki 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 00:08
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 00:17
Antalya - Isparta yolu, Elsazı Mevkii

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Olay, Antalya - Isparta yolu üzerindeki Elsazı Mevkii'nde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen BMW marka otomobil seyrettiği sırada birden alev aldı. Sürücü aracını yol kenarına çekerek, araçta bulunanlarla birlikte dışarı çıkmayı başardı. Yolcuların tamamı 5 kişi kendi imkanlarıyla araçtan ayrıldı.

Olayın ardından vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı ve yapılan ihbar üzerine 122 itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

