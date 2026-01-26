Marmaris'te Otomobil Takla Atıp Elektrik Trafosuna Çarptı: 2 Yaralı

Marmaris-Datça Karayolu Asparan mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil takla atıp elektrik trafosuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 00:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 00:25
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı ve yol kenarındaki bir elektrik trafosuna çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Noktası ve Müdahale

Kaza, Marmaris-Datça Karayolu Asparan mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak takla attı ve yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ve Hasar

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, elektrik trafosunda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

