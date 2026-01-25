Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne EYP Girişimi: 25 Ocak 2026'de El Yapımı Patlayıcı Atıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ana giriş yoluna 25 Ocak 2026'de el yapımı patlayıcı atıldı. Yüzleri maskeli iki şüpheli kaçtı; patlayıcı hasar oluşturmadı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 23:43
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 23:43
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne EYP Girişimi: 25 Ocak 2026'de El Yapımı Patlayıcı Atıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne EYP saldırı girişimi

25 Ocak 2026 akşamı saat 20.15 sıralarında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen uzman ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Emniyet'ten yapılan açıklama

"25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğümüz ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır. Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı paylayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir’’ denildi.

Yüzleri maskeli 2 şahıs olarak tanımlanan zanlıların olay yerinden kaçtığı, uzman ekiplerin ise herhangi bir hasar oluşturmadığını tespit ettiği bildirildi. Emniyet birimleri, faillerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET BİNASININ VATANDAŞ GİRİŞİNE EL YAPIMI PATLAYICI...

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET BİNASININ VATANDAŞ GİRİŞİNE EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI.

