Ankara Beypazarı'nda Freni Arızalanan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı

Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen kazada şans eseri yaralanma olmadı

Alınan bilgilere göre, Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir kamyon park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki boşluğa devrildi.

Kaza anında sürücünün fren sistemi arızalandığı bildirildi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği 06 CDD 854 plakalı kamyon, çarpışmanın ardından bir süre savrularak kaldırım ile yan taraftaki bahçeyi ayıran boşluğa devrildi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kontrolden çıkan kamyon park halindeki araca çarptı