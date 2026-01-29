Ankara Beypazarı'nda Freni Arızalanan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı

Ankara Beypazarı'nda fren arızası yaşayan 06 CDD 854 plakalı kamyon park halindeki araca çarparak yol kenarındaki boşluğa devrildi; can kaybı veya yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:23
Ankara Beypazarı'nda Freni Arızalanan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı

Ankara Beypazarı'nda Freni Arızalanan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı

Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen kazada şans eseri yaralanma olmadı

Alınan bilgilere göre, Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir kamyon park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki boşluğa devrildi.

Kaza anında sürücünün fren sistemi arızalandığı bildirildi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği 06 CDD 854 plakalı kamyon, çarpışmanın ardından bir süre savrularak kaldırım ile yan taraftaki bahçeyi ayıran boşluğa devrildi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kontrolden çıkan kamyon park halindeki araca çarptı

Kontrolden çıkan kamyon park halindeki araca çarptı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Merinos Kavşağı'nda Otomobil Alev Aldı
2
Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi 'aşırı yüklenme ve yetersiz iskele' tespit etti
3
Ankara Beypazarı'nda Freni Arızalanan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı
4
Çorlu'da Komşusunu Bıçakladı: Yaşlı Kadın 7 Yerinden Yaralandı
5
Bursa İnegöl'de Mısır uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
6
Diyarbakır'da Kar Üzerinde Tehlikeli Drift Kamerada
7
Viranşehir'de Jandarmadan Operasyon: 9 bin 440 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları