Ankara Çankaya'da Buzlanan Yolda Araç Parktaki Araçlara Çarptı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Büyükesat Mahallesi'nde 1 Ocak'ta buzlanan yolda kayan araç, park halindeki diğer araçlara çarparak durdu. Can kaybı ve yaralanma yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:01
Ankara Çankaya'da Buzlanan Yolda Araç Parktaki Araçlara Çarptı

Ankara Çankaya'da buzlanan yolda zincirleme kaza

Büyükesat Mahallesi, 1 Ocak

Ankara’da kardan ve dondurucu soğuktan dolayı buzlanan bir yolda ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta park halindeki araçlara çarptı.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Büyükesat Mahallesinde 1 Ocak tarihinde meydana geldi. İddialara göre sürücü, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağı yavaşça ilerlerken kontrolü sağlayamadı.

Önce yolun ortasında bekleyen bir araca, ardından park halindeki diğer araçlara çarparak durabilen araç, sebep olduğu hasarlarla olay yerinde kaldı.

Can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirilen kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Başkentte buzlanan yolda duramayan araç, park halindeki diğer araçlara çarparak durdu

Başkentte buzlanan yolda duramayan araç, park halindeki diğer araçlara çarparak durdu

