Ankara'da Kar Nedeniyle Çoklu Trafik Kazaları

Ankara'nın bazı bölgelerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yolların kayganlaşmasına yol açarak bir dizi trafik kazasına neden oldu.

Kazaların Detayları

Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesinde yokuş aşağı inen bir araç kontrolünü kaybederek bir binanın bahçesine girdi.

Benzer bir kaza Subayevleri Mahallesinde gerçekleşti; yokuş aşağı seyir halinde olan bir hafif ticari araç bir binanın bahçe duvarına çarptı. Araç, olay yerine gelen vinç marifetiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ayaş yolu Yenikent girişi mevkiinde ise B.A. idaresindeki araç kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonucu 2004 doğumlu B.A. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

