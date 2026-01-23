Tomarza'da Amca-Yeğen Silahlı Kavgası: 4 Sanık Hakim Karşısında

Dava ve ifadeler

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde amca ile yeğen arasında yaşanan silahlı kavga, dört kişinin yargılandığı dava ile adliye koridorlarına taşındı. Olayda B. T. ve oğlu A. T. ile amca Ö. T. ve oğlu F. T. tutuksuz yargılanıyor; duruşma Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ö. T., ifadesinde balkonda otururken B. T.'nin oğlu A. T.'nin bir elinde silah, bir elinde içki bardağıyla evlerine geldiğini, hakaret ederek dışarı çıkarmaya çalıştığını anlattı. Kavga sırasında eşi ve diğer akrabalarının eve geldiğini, B. T. ve A. T.'yi evden çıkardıklarını, zanlıların araca binip kısa mesafe gittikten sonra tekrar indiklerini ve sonrasında A. T.'nin evlerini kurşunladığını söyledi.

F. T. ise olay anında köyde olmadığını, kardeşinin çağrısıyla hızla köye geldiğini belirtti. Kimsenin kasıtlı olarak kimsenin üzerine araç sürmediğini; B. ve A. T.'nin kendi kullandığı araca zarar verdiğini ifade etti.

B. T., amcası Ö. T. ile oğlunun tartıştığını, olay günü Ö. T.'nin evine konuşmak için gittiklerini, Ö. T.'nin kendisine doğru 3 el ateş ettiğini iddia etti. B. T., F. T.'nin otomobiliyle kendisine ve oğluna çarptığını söyleyerek, oğlunun yerden kalktıktan sonra korku nedeniyle birkaç el ateş ettiğini aktardı. Ayrıca, cinayetten hapis yattığını ve 20 yıl önce gerçekleşen bir olay nedeniyle amcası Ö. T.'nin kendisini azmettirdiğini iddia ederek bu yüzden tabanca taşıdığını belirtti.

Amcaları Ö. T.'nin bir diğer yeğeni M. T. ise ilk ateşi amcası Ö. T.'nin açtığını, ayrıca F. T.'nin B. ve A. ile birlikte kendisine de çarptığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme kararı

Tanık beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

