Tomarza'da Amca-Yeğen Silahlı Kavgası: 4 Sanık Hakim Karşısında

Kayseri Tomarza'da amca ile yeğen arasında silahların konuştuğu kavga sonrası 4 sanığın yargılandığı dava Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:05
Tomarza'da Amca-Yeğen Silahlı Kavgası: 4 Sanık Hakim Karşısında

Tomarza'da Amca-Yeğen Silahlı Kavgası: 4 Sanık Hakim Karşısında

Dava ve ifadeler

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde amca ile yeğen arasında yaşanan silahlı kavga, dört kişinin yargılandığı dava ile adliye koridorlarına taşındı. Olayda B. T. ve oğlu A. T. ile amca Ö. T. ve oğlu F. T. tutuksuz yargılanıyor; duruşma Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ö. T., ifadesinde balkonda otururken B. T.'nin oğlu A. T.'nin bir elinde silah, bir elinde içki bardağıyla evlerine geldiğini, hakaret ederek dışarı çıkarmaya çalıştığını anlattı. Kavga sırasında eşi ve diğer akrabalarının eve geldiğini, B. T. ve A. T.'yi evden çıkardıklarını, zanlıların araca binip kısa mesafe gittikten sonra tekrar indiklerini ve sonrasında A. T.'nin evlerini kurşunladığını söyledi.

F. T. ise olay anında köyde olmadığını, kardeşinin çağrısıyla hızla köye geldiğini belirtti. Kimsenin kasıtlı olarak kimsenin üzerine araç sürmediğini; B. ve A. T.'nin kendi kullandığı araca zarar verdiğini ifade etti.

B. T., amcası Ö. T. ile oğlunun tartıştığını, olay günü Ö. T.'nin evine konuşmak için gittiklerini, Ö. T.'nin kendisine doğru 3 el ateş ettiğini iddia etti. B. T., F. T.'nin otomobiliyle kendisine ve oğluna çarptığını söyleyerek, oğlunun yerden kalktıktan sonra korku nedeniyle birkaç el ateş ettiğini aktardı. Ayrıca, cinayetten hapis yattığını ve 20 yıl önce gerçekleşen bir olay nedeniyle amcası Ö. T.'nin kendisini azmettirdiğini iddia ederek bu yüzden tabanca taşıdığını belirtti.

Amcaları Ö. T.'nin bir diğer yeğeni M. T. ise ilk ateşi amcası Ö. T.'nin açtığını, ayrıca F. T.'nin B. ve A. ile birlikte kendisine de çarptığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme kararı

Tanık beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

KAYSERİ’NİN TOMARZA İLÇESİNDE AMCA YEĞEN ARASINDA MEYDANA GELEN VE 4 KİŞİNİN YARGILANDIĞI DAVADA...

KAYSERİ’NİN TOMARZA İLÇESİNDE AMCA YEĞEN ARASINDA MEYDANA GELEN VE 4 KİŞİNİN YARGILANDIĞI DAVADA SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı
2
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
3
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
4
Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten
6
Vali Eldivan, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı
7
Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma ertelendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları