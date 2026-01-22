Mersin'de Arbel Makarna Fabrikasına Kaleşnikof'la Saldırı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası'nda akşam saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, motosikletle fabrikaya gelen 2 şüpheli, iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırı sırasında fabrika binasına 12 mermi isabet ettiği bildirildi.

Saldırı anında iş yeri sahibinin Mahmut Arslan'ın da fabrikada bulunduğu; olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Kullanılan silahın kaleşnikof marka uzun namlulu olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, motosikleti kullanan şahsın plakasız olduğunu ve kasklı olduğunu, arka koltukta bulunan ve silahı kullanan saldırganın ise kapüşonlu olduğunu belirtti.

Güvenlik ve Soruşturma

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

MERSİN’DE İŞ ADAMI MAHMUT ARSLAN’IN SAHİBİ OLDUĞU BAKLİYAT FABRİKASINA UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI DÜZENLENDİ.