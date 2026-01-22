Mersin'de Arbel Makarna Fabrikasına Kaleşnikof'la Saldırı

Mersin Kazanlı'daki Arbel Makarna Fabrikasına motosikletli iki şüpheli kaleşnikofla ateş açtı; bina 12 mermi aldı, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:46
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası'nda akşam saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, motosikletle fabrikaya gelen 2 şüpheli, iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırı sırasında fabrika binasına 12 mermi isabet ettiği bildirildi.

Saldırı anında iş yeri sahibinin Mahmut Arslan'ın da fabrikada bulunduğu; olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Kullanılan silahın kaleşnikof marka uzun namlulu olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, motosikleti kullanan şahsın plakasız olduğunu ve kasklı olduğunu, arka koltukta bulunan ve silahı kullanan saldırganın ise kapüşonlu olduğunu belirtti.

Güvenlik ve Soruşturma

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

