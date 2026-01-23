Esat Yontunç’a 'Yurt Dışına Çıkış Yasağı' Talebi

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talep edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:21
Esat Yontunç'a adli kontrol talebi

Esat Yontunç’a adli kontrol talebi

Acun Medya Genel Koordinatörü savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edildi

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında, Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında savcılığa verdiği ifadenin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmış, daha sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Şüpheli Yontunç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliyede savcılığa ifade veren Yontunç, nöbetçi hakimliğe çıkarılarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebi ile işlem yapıldı.

