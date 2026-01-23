Rus Yüzücü Nikolai Svechnikov’un Cenazesi Rusya’ya Gönderildi

Beşiktaş’ta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un cenazesi DNA ile tespit edilip otopsi sonrası ailesine teslim edilerek THY kargo uçağıyla Rusya’ya gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:07
Boğaziçi Yarışı'nda kaybolan sporcu için Türkiye'de otopsi yapıldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yıl ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, yarış sırasında suda kaybolmuştu.

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında 20 Ocak'ta bulunan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna götürülmüştü. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin Svechnikov’a ait olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra, Rus yüzücünün cenazesi ailesine teslim edildi ve ardından İstanbul Havalimanı'na sevk edildi. Tüm resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, THY'ye ait kargo uçağıyla Rusya'ya gönderildi.

