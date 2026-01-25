Ankara'da Motosiklet Sürücüsü Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinin Hasanoğlan Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı ve kaza yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, yaralı olarak bildirildi.

Olayın ardından sağlık ekipleri sürücüyü en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

