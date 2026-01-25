Ankara'da Motosiklet Sürücüsü Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı

Elmadağ Hasanoğlan Fatih Mahallesi'nde Celal Bayar Bulvarı'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı; sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:31
Ankara'nın Elmadağ ilçesinin Hasanoğlan Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı ve kaza yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, yaralı olarak bildirildi.

Olayın ardından sağlık ekipleri sürücüyü en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

