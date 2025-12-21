DOLAR
Büyükçekmece'de Geceki Kaza Sabah Fark Edildi: 2 Ölü

Büyükçekmece Çatalca Yolu'nda gece yaşanan kazada 59 HR 670 plakalı araç refüje ve trafoya çarptı; Taner Uludağ (47) ve Mahmut Duran (28) hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:09
Büyükçekmece'de Geceki Kaza Sabah Fark Edildi: 2 Ölü

Büyükçekmece'de Geceki Kaza Sabah Fark Edildi: 2 Ölü

Olay ve ilk belirlemeler

Kaza, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 HR 670 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından boş arsada bulunan trafoya çarptı.

Kazada araç kullanılamaz hale geldi. Araç içinde bulunan Taner Uludağ (47) ve Mahmut Duran (28) hayatını kaybetti.

Kaza nasıl ortaya çıktı?

Kazanın gece saatlerinde meydana geldiği, ancak olayın saatlerce fark edilmediği iddia edildi. Sabahın aydınlanmasıyla aracın vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine ihbar yapıldı; polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta bulunan Taner Uludağ ve Mahmut Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve dikkat çeken detay

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Ayrıca kazanın gerçekleştiği caddede herhangi bir aydınlatmanın bulunmaması da dikkat çekti ve soruşturmanın kapsamına alındı.

Büyükçekmece'de gece yaşanan kaza gündüz fark edildi: 2 ölü

Büyükçekmece'de gece yaşanan kaza gündüz fark edildi: 2 ölü

