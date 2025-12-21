Büyükçekmece'de Geceki Kaza Sabah Fark Edildi: 2 Ölü

Olay ve ilk belirlemeler

Kaza, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 HR 670 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından boş arsada bulunan trafoya çarptı.

Kazada araç kullanılamaz hale geldi. Araç içinde bulunan Taner Uludağ (47) ve Mahmut Duran (28) hayatını kaybetti.

Kaza nasıl ortaya çıktı?

Kazanın gece saatlerinde meydana geldiği, ancak olayın saatlerce fark edilmediği iddia edildi. Sabahın aydınlanmasıyla aracın vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine ihbar yapıldı; polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta bulunan Taner Uludağ ve Mahmut Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve dikkat çeken detay

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Ayrıca kazanın gerçekleştiği caddede herhangi bir aydınlatmanın bulunmaması da dikkat çekti ve soruşturmanın kapsamına alındı.

