Büyükçekmece Çakmaklı'da Plastik Kasa Fabrikasında Yangın

İtfaiye müdahalesi sürüyor, alevler dronla havadan kaydedildi

İstanbul Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesinde bulunan plastik kasa üretimi yapan fabrikada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Söndürme çalışmaları devam ederken, alev alev yanan fabrika ve müdahale görüntüleri dronla havadan kaydedildi.

Olay yerindeki çalışmaların sürdüğü, yetkililerin müdahalesinin devam ettiği bildirildi.

