Ankara'da Motosikletli, Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı

Ankara Elmadağ’da Celal Bayar Bulvarı’nda motosiklet sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken kaza yapıp yaralandı; sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:46
Kaza Detayları

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda, Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kaza yaptı.

Müdahale ve Sevk

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ekiplerce olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye sevk edildi.

