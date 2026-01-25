Ankara'da Motosikletli, Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı

Kaza Detayları

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda, Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kaza yaptı.

Müdahale ve Sevk

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ekiplerce olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye sevk edildi.

ANKARA’DA HAREKET HALİNDE OLAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ANİDEN YOLA ÇIKAN KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN KAZA YAPTI, OLAYDA SÜRÜCÜ YARALANDI.