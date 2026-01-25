Kuşadası’nda Sel Fırsatçısı: 4 Evi Soydu, Jandarmadan Kaçamadı

Kuşadası’nda sel felaketini fırsat bilen şüpheli 4 evi soydu

Olayın gelişimi ve yakalama

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesinde meydana gelen olayda, etkili yağışlar sonrası yaşanan sel felaketini fırsat bilen bir şüphelinin site içindeki dört ayrı ikametten hırsızlık yaptığı bildirildi.

Jandarmaya gelen müracaatlar üzerine başlatılan incelemelerde, olayın R.A. (40) tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yapılan operasyonla çalınan eşyalarla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Ele geçirilen malzemeler

Şüphelinin ikametinde yapılan adli aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında şu eşyalar yer aldı: 9 adet akü, 1 adet boru kaynatma makinesi, 1 adet inverter, 2 adet el arabası, 1 adet çim biçme makinesi, 2 adet bahçe aydınlatması, 2 adet testere, 1 adet araç yıkama makinesi, 1 adet uydu alıcısı, 1 adet televizyon, 1 adet 20 litre plastik fıçı, 1 adet 24 litre hidrofor, 2 adet araç teybi, 3 adet kapasitör, 1 adet reaktör bobini, 1 adet su pompası, 4 adet iskele demiri, 1 adet rezervuar tertibatı, 3 adet elektrikli motosiklet, 1 adet bisiklet, 10 metre bahçe teli, 1 adet su ısıtıcısı, 1 adet buzdolabı, 2 adet elektrikli süpürge, 2 adet spiral makinesi, 1 adet şarjlı dal budama testeresi, 1 adet şarjlı lamba, 2 adet el testeresi, 2 adet orak, 3 adet plastik boru makası, 1 adet çalı biçme makası, 1 adet boru anahtarı, 3 adet keser, 3 adet balta, 2 adet çapa, 1 adet çelik tel kesme makası, 70 metre elektrik kablosu, 1 adet takım çantası, 3 adet plastik boru, 3 adet helezyon boru, 2 adet bong aparatı, 1 adet siyah bantla sarılı poşet, 13 adet kuru sıkı fişek.

Jandarma, ele geçirilen malzemelerden hırsızlık olayına konu olduğu değerlendirilenlerin sahiplerine teslim edildiğini, diğer bazı malzemelerle ilgili de farklı olaylarla bağlantılı olabileceği değerlendirilerek inceleme başlatıldığını açıkladı.

Adli süreç

Başlatılan adli tahkikat kapsamında gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

