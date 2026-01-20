Bingöl'de Yedisu-Karlıova yoluna çığ düştü — Ekipler sevk edildi

Bingöl'ün Yedisu ile Karlıova arasındaki Kızılçubuk mevkisine çığ düştü; araçtakiler saniyelerle kurtuldu, ekipler sevk edildi. Meteoroloji çığ uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:50
Bingöl’ün Yedisu ile Karlıova ilçeleri arasındaki Kızılçubuk mevkisine çığ düştü. O sırada yol üzerinde araçla ilerleyen vatandaşlar saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtuldu.

Bingöl ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı 2 gün sürdü ve yerini don ile tipiye bıraktı. Kırsal kesimlerde kar kalınlığı 1 buçuk metreyi buldu.

Yaşanan çığ sonrası vatandaşlar durumu Karayolları ve İl Özel İdareye bildirdi; ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir"

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

