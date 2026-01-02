DOLAR
Ankara'da Seyir Halindeki Kamyona Pompalı Tüfekle Ateş: 4 Kişi Yakalandı

Yenimahalle Anaodolu Bulvarı'nda seyir halindeki kamyona pompalı tüfekle ateş eden 4 kişi, KGYS takibi ve kısa kovalamaca sonucu yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 23:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:31
Olay ve müdahale

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, seyir halindeki bir kamyona başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayın Anaodolu Bulvarı üzerinde meydana geldiği bildirildi.

Saldırganlar olayın ardından kaçarken, kaçış güzergâhı KGYS görüntülerinden takip edildi. Kısa süren bir kovalamacanın ardından, müdahale eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakaladı.

Şüpheliler ve soruşturma

Olayla bağlantılı olarak S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli dört şüpheli, olayda kullandıkları suç aleti pompalı tüfek ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada saldırının taraflar arasındaki ticari anlaşmazlık nedeniyle çıktığı tespit edildi. Şüphelilerin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

