Ankara'da Seyir Halindeki Kamyona Pompalı Tüfekle Ateş: 4 Kişi Yakalandı

Olay ve müdahale

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, seyir halindeki bir kamyona başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayın Anaodolu Bulvarı üzerinde meydana geldiği bildirildi.

Saldırganlar olayın ardından kaçarken, kaçış güzergâhı KGYS görüntülerinden takip edildi. Kısa süren bir kovalamacanın ardından, müdahale eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakaladı.

Şüpheliler ve soruşturma

Olayla bağlantılı olarak S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli dört şüpheli, olayda kullandıkları suç aleti pompalı tüfek ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada saldırının taraflar arasındaki ticari anlaşmazlık nedeniyle çıktığı tespit edildi. Şüphelilerin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

