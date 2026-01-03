Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı, 523 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Operasyonun Detayları

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu, piyasaya kaçak sigara süren bir organize yapının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin belirlediği adreslerde yapılan eş zamanlı aramalarda, E.K. (34) yakalanarak gözaltına alındı.

Arama çalışmalarında ele geçirilenler arasında; 523 bin 600 adet makaron, 270 kilogram kaçak tütün, 2 adet elektrikli sigara dolum makinası, 24 bin adet boş sigara paketi ve 270 paket kaçak sigara yer aldı.

Olayla ilgili olarak E.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.

