Küçükçekmece'de motosikletli silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı; polis kaçan saldırganları arıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 23:40
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:44
Olayın ayrıntıları

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, kaldırımda bekleyen Muhammed Gözsu ve Levent Ö.'yü hedef alarak kurşun yağdırdı. İki genç yere yığılırken, o sırada olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali de mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Saldırganlar kaçtıktan sonra motosikleti boş bir alana bırakıp yaya olarak kayıplara karıştı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Gözsu ve Hasan Ali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Levent Ö.'nün tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede yaklaşık 20 tane boş kovan buldu ve mermilerin park halindeki bir araca da isabet ettiği tespit edildi. Olayın gerçekleştiği sokak araç ve yaya trafiğine kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

