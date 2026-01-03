DOLAR
Kırıkhan'da Uyuşturucu Operasyonu: 811 Hap, 1 Gözaltı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 811 sentetik uyuşturucu hap ve 3 bin 235 TL ele geçirildi; B.G. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 00:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 00:16
Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden sürdürülen çalışmalar

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, emniyet ekipleri bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 811 adet uyuşturucu olarak kullanılan sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 235 TL para bulundu.

Olayla ilgili olarak, B.G. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları il genelinde aralıksız sürüyor.

