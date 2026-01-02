Mardin Kızıltepe'de Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza Yukarıhatunlu Mahallesi'nde gerçekleşti

Kaza, Yukarıhatunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen tır, 44 yaşındaki Abdullah Ayaydın'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ayaydın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayaydın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

