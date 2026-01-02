DOLAR
Mardin Kızıltepe'de Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde plakası belirlenemeyen tırın çarptığı 44 yaşındaki Abdullah Ayaydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 22:18
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 22:18
Mardin Kızıltepe'de Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza Yukarıhatunlu Mahallesi'nde gerçekleşti

Kaza, Yukarıhatunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen tır, 44 yaşındaki Abdullah Ayaydın'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ayaydın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayaydın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

