İskenderun’da Asayiş Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İskenderun’da aranan şahısların yakalanması operasyonunda üç şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı; suçlamalar arasında iş yeri hırsızlığı ve izinsiz bıçak bulundurma ile direnme yer alıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 00:22
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 00:22
İskenderun’da Asayiş Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İskenderun’da asayiş operasyonu: 3 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, aralarında hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu üç şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Operasyonun detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürdü. İskenderun Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri hırsızlığı olayıyla bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada bir şüpheli tespit edilip yakalandı.

Gözaltına alınanlar ve suçlamalar

Operasyon kapsamında yakalanan üç kişinin kimlikleri ve üzerlerine atılı suçlar şöyle:

A.Ş. — iş yeri hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yakalandı.

Ş.K. — 'Kullanımı suç olan bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma' suçundan 3 Ay 22 gün hapis cezası bulunuyor.

İ.T. — 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 11 Ay 7 gün hapis cezası bulunuyor.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

