Ankara'da su kesintisi mağdurları: Karapürçek'te 4 kişi boya kimyasalından etkilendi

Altındağ Karapürçek'te su deposu yapmaya çalışan 4 kişi, boyaya karışan kimyasalı soluyarak hastaneye kaldırıldı; geceyi geçirenler tedavi sonrası taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:51
Olayın seyri

Altındağ'ın Karapürçek Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, apartman sakinleri sık sık yaşadıkları su kesintileri nedeniyle binaya su deposu yaptırmaya karar verdi. Maliyeti yüksek buldukları için depoyu kendilerinin onarıp aktif hale getirmeye çalışan komşular, çalışmaları sırasında boyaya karışan kimyasal maddeden etkilendi.

Apartman yöneticisi İsmail Altay, zemindeki paslı demirleri boyamak için depoya girdi. Havasız ortamda yayılan kimyasalı soluyan Altay fenalık geçirerek dışarıya çıktı. Altay’ın uyarılarına rağmen depoya giren komşusu S.G. yaklaşık 5 dakika sonra etkilenip baygınlık geçirdi.

Babasından haber alamayan oğlu F.G., babasını kurtarmak için depoya girdi ve o da yayılan kimyasaldan etkilendi. Daha sonra müdahale etmeye çalışan bir diğer komşu M.L. de aynı nedenden dolayı baygınlık geçirdi.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla S.G., F.G., M.L. ve İsmail Altay kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Geceyi hastanede geçiren dört komşu, tedavilerinin ardından taburcu edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yöneticinin açıklaması

Apartman yöneticisi İsmail Altay olayla ilgili şunları söyledi: "Binanın alt katında su deposu vardı. İçinde pompa yoktu. Bizde son zamanlardaki su kesintilerinden dolayı pompa satın alıp depoyu aktif hale getirmeyi düşündük. Ardından deponun içini boyamaya karar verdik. Apartmandakilerin de onayıyla işe koyulduk. Boya yapmak için deponun içine girdim. Boyadan yayılan kimyasal maddeyi soluduğum için fenalaştım. Ardımdan komşumuz girmiş depoya. O da 5 dakika içinde etkilendi ve dışarıya çıkamadı. Giriş çıkış için kullandığımız alan da dar olduğu için içeride kaldı. Daha sonra komşumuzun oğlu, babasını kurtarmak için depoya girdi ve o da bayıldı. Onları kurtarmak için giden komşumuz da aynı nedenden dolayı baygınlık geçirdi."

Altay, su kesintileri nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Benim ve komşularımızın sağlık durumunda bir sıkıntı yok. Çok fazla su kesintisi olduğu için bu kararı almıştık. İnsanlar artık bıkmış durumda. Su akmadığı için mağdur durumdayız. Komşularımız kıyafetlerini yıkayamıyor, duş alamıyor. Marketlerde bile su kalmadı. Su deposunu aktif hale getirmek maliyetli bir işti. Daha az maliyete kendimiz tamamlamak istedik. Normalde bu işten anlayan birinin yapması lazımdı. Bu şekilde harekete etmememiz gerektiğini de biliyorduk. Depoyu artık kullanabilir miyiz bilmiyorum."

Önemli: Olay, bölgedeki su kesintilerinin yarattığı mağduriyeti ve amatör müdahalelerin risklerini gözler önüne serdi.

