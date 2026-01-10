Ankara'da su kesintisi mağdurları: Karapürçek'te 4 kişi boya kimyasalından etkilendi

Olayın seyri

Altındağ'ın Karapürçek Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, apartman sakinleri sık sık yaşadıkları su kesintileri nedeniyle binaya su deposu yaptırmaya karar verdi. Maliyeti yüksek buldukları için depoyu kendilerinin onarıp aktif hale getirmeye çalışan komşular, çalışmaları sırasında boyaya karışan kimyasal maddeden etkilendi.

Apartman yöneticisi İsmail Altay, zemindeki paslı demirleri boyamak için depoya girdi. Havasız ortamda yayılan kimyasalı soluyan Altay fenalık geçirerek dışarıya çıktı. Altay’ın uyarılarına rağmen depoya giren komşusu S.G. yaklaşık 5 dakika sonra etkilenip baygınlık geçirdi.

Babasından haber alamayan oğlu F.G., babasını kurtarmak için depoya girdi ve o da yayılan kimyasaldan etkilendi. Daha sonra müdahale etmeye çalışan bir diğer komşu M.L. de aynı nedenden dolayı baygınlık geçirdi.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla S.G., F.G., M.L. ve İsmail Altay kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Geceyi hastanede geçiren dört komşu, tedavilerinin ardından taburcu edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yöneticinin açıklaması

Apartman yöneticisi İsmail Altay olayla ilgili şunları söyledi: "Binanın alt katında su deposu vardı. İçinde pompa yoktu. Bizde son zamanlardaki su kesintilerinden dolayı pompa satın alıp depoyu aktif hale getirmeyi düşündük. Ardından deponun içini boyamaya karar verdik. Apartmandakilerin de onayıyla işe koyulduk. Boya yapmak için deponun içine girdim. Boyadan yayılan kimyasal maddeyi soluduğum için fenalaştım. Ardımdan komşumuz girmiş depoya. O da 5 dakika içinde etkilendi ve dışarıya çıkamadı. Giriş çıkış için kullandığımız alan da dar olduğu için içeride kaldı. Daha sonra komşumuzun oğlu, babasını kurtarmak için depoya girdi ve o da bayıldı. Onları kurtarmak için giden komşumuz da aynı nedenden dolayı baygınlık geçirdi."

Altay, su kesintileri nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Benim ve komşularımızın sağlık durumunda bir sıkıntı yok. Çok fazla su kesintisi olduğu için bu kararı almıştık. İnsanlar artık bıkmış durumda. Su akmadığı için mağdur durumdayız. Komşularımız kıyafetlerini yıkayamıyor, duş alamıyor. Marketlerde bile su kalmadı. Su deposunu aktif hale getirmek maliyetli bir işti. Daha az maliyete kendimiz tamamlamak istedik. Normalde bu işten anlayan birinin yapması lazımdı. Bu şekilde harekete etmememiz gerektiğini de biliyorduk. Depoyu artık kullanabilir miyiz bilmiyorum."

Önemli: Olay, bölgedeki su kesintilerinin yarattığı mağduriyeti ve amatör müdahalelerin risklerini gözler önüne serdi.

APARTMAN YÖNETİCİSİ İSMAİL ALTAY "BİNANIN ALT KATINDA SU DEPOSU VARDI. İÇİNDE POMPA YOKTU. BİZDE SON ZAMANLARDAKİ SU KESİNTİLERİNDEN DOLAYI POMPA SATIN ALIP DEPOYU AKTİF HALE GETİRMEYİ DÜŞÜNDÜK. ARDINDAN DEPONUN İÇİNİ BOYAMAYA KARAR VERDİK. APARTMANDAKİLERİN DE ONAYIYLA İŞE KOYULDUK. BOYA YAPMAK İÇİN DEPONUN İÇİNE GİRDİM. BOYADAN YAYILAN KİMYASAL MADDEYİ SOLUDUĞUM İÇİN FENALAŞTIM. ARDIMDAN KOMŞUMUZ GİRMİŞ DEPOYA. O DA 5 DAKİKA İÇİNDE ETKİLENDİ VE DIŞARIYA ÇIKAMADI. GİRİŞ ÇIKIŞ İÇİN KULLANDIĞIMIZ ALAN DA DAR OLDUĞU İÇİN İÇERİDE KALDI. DAHA SONRA KOMŞUMUZUN OĞLU, BABASINI KURTARMAK İÇİN DEPOYA GİRDİ VE O DA BAYILDI. ONLARI KURTARMAK İÇİN GİDEN KOMŞUMUZ DA AYNI NEDENDEN DOLAYI BAYGINLIK GEÇİRDİ" DEDİ.