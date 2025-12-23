Ankara'da Trablus Uçağı Düştü: Enkazı Haymana'da Bulundu
Gelişme
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına ulaşıldığını açıkladı.
Olayın Detayları
Ankara Esenboğa Havalimanından saat 20.10’da havalanan uçak ile saat 20.52 itibari ile irtibat kesildi.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçak ile ilgili gelişmeler, yetkililerce paylaşıldı.
Enkazın Konumu
Uçağın enkazına Ankara’nın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma tarafından ulaşıldı.
UÇAĞIN DÜŞMESİNDEN ÖNCEKİ HALİ (UÇAĞIN İÇİNDEN)