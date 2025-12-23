DOLAR
Ankara'da Trablus Uçağı Düştü: Enkazı Haymana'da Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trablus'a giden Falcon 50 uçağının enkazına Ankara Haymana'da, Kesikkavak köyü 2 km güneyinde jandarma tarafından ulaşıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:59
Gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Olayın Detayları

Ankara Esenboğa Havalimanından saat 20.10’da havalanan uçak ile saat 20.52 itibari ile irtibat kesildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçak ile ilgili gelişmeler, yetkililerce paylaşıldı.

Enkazın Konumu

Uçağın enkazına Ankara’nın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma tarafından ulaşıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

