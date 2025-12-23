DOLAR
Genelkurmay Başkanı Al-Haddad Ankara’da uçak kazasında hayatını kaybetti

Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve dört kişi, Ankara dönüşü düşen uçakta yaşamını yitirdi; Türkiye ile ortak soruşturma kurulacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:52
Libya Başbakanı Dibeybe: Heyet dönüşünde trajedi yaşandı

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya’ya dönüş sırasında Ankara’da düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindekilerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dibeybe açıklamasında, "Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki kişilerin, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü ve keder duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dibeybe, heyetin Türkiye ziyaretini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte başarıyla tamamladığını, ancak ülkesinin bu trajik olayla sarsıldığını belirtti. Olayın koşullarını ortaya çıkarmak üzere Türkiye ile ortak bir soruşturma komitesi kurulacağını duyurdu.

Kazıda hayatını kaybedenler ve uçakta bulunanlar

Uçakta şu isimler bulunuyordu: Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub.

Sivil makamların açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazaya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir".

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. Olayla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

