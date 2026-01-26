Ankara'da Trafikte Kavga Kamerada: Otomobil Motosikletliye Saldırdı

Keçiören'de trafikte tartışma kavga ile sonuçlandı; otomobil sürücüsü motosikletliye saldırdı, kask zarar gördü ve olay kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 21:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 21:13
Keçiören'de araç içi tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Etlik Caddesi üzerindeki kavşakta saat 20.00 sıralarında bir trafik tartışması çıktı. İddiaya göre otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında başlayan sözlü münakaşa büyüdü.

Tartışma kısa sürede fiziki çatışmaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, aracından inerek motosiklet sürücüsüne saldırdı. Saldırı sırasında motosiklet sürücüsünün başındaki kask aldığı darbeler sonucu zarar gördü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Olay anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi; yaşananlar görüntülere yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

