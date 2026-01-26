Ankara'da Trafikte Kavga Kamerada: Otomobil Motosikletliye Saldırdı

Keçiören'de araç içi tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Etlik Caddesi üzerindeki kavşakta saat 20.00 sıralarında bir trafik tartışması çıktı. İddiaya göre otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında başlayan sözlü münakaşa büyüdü.

Tartışma kısa sürede fiziki çatışmaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, aracından inerek motosiklet sürücüsüne saldırdı. Saldırı sırasında motosiklet sürücüsünün başındaki kask aldığı darbeler sonucu zarar gördü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Olay anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi; yaşananlar görüntülere yansıdı.

