DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,55 -0,11%
ALTIN
5.984,09 0,3%
BITCOIN
3.823.338,62 -1,22%

Ankara'da Trump'a Babalık Davası: Necla Özmen DNA Testi Talep Ediyor

Ankara'da Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu iddia ederek Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne dava açtı; DNA testi talep etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:16
Ankara'da Trump'a Babalık Davası: Necla Özmen DNA Testi Talep Ediyor

Ankara'da Trump'a Babalık Davası: Necla Özmen DNA Testi Talep Ediyor

İddia ve dava süreci

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın (79) biyolojik babası olduğu iddiasıyla Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne babalık tespiti davası açtı. Özmen, söz konusu iddiasını desteklemek için DNA testi talep etti.

Özmen, dava dilekçesinde nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinin anlatımları nedeniyle babasının Trump olabileceğini ileri sürdü. İddialara göre öz annesi Sofya adlı bir ABD vatandaşı ve Trump arasında bu dönemde bir ilişki yaşanmış olması söz konusu.

Dava sürecinde atılan adımlar

Dosya önce aile mahkemesinde görüşüldü ancak reddedildi. Özmen bu kararı istinafa taşıdı. Ayrıca aynı iddiayla ABD'de de işlem başlatmak amacıyla dava dilekçesini elçilik aracılığıyla gönderdiğini belirtti.

Davacının ifadeleri

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Özmen, 1970 yılında doğduğunu ve öz annesinin kendisini Dursun ile Satı Özmen çiftine evlatlık verdiğini anlattı. Özmen, yetiştirildiği ailenin, öz annesinin daha önce çocuğu olup öldüğü için kendi nüfusuna geçtiğini aktardığını söyledi.

Özmen, 2017'de Trump'ın başkanlık seçimleri sırasında haberlerde görünmesinin ardından kendisini yetiştiren annenin 'senin baban bu' dediğini ve o tarihten itibaren araştırma yaptığını belirtti. Özmen, 'Sayın Trump'ın babam olduğunu ispatlamak istiyorum. Onu da DNA testiyle yapabilirim' dedi.

Tanıklıklar ve beklentiler

Kendisini yetiştiren kişinin NATO'da görev yaptığını söyleyen Özmen, o dönemde tanışmalar yaşandığını ve ailesinin kendisi hakkında arasıra bilgi aldığını, ancak sonrasında rahatsızlandığı ve vefat ettiği bilgisini edindiğini ifade etti.

Özmen, Trump ve ailesiyle yüz yüze görüşmeyi, kardeşleriyle tanışmayı ve aile tarafından kabul edilmeyi istediğini belirterek, 'Beni ailesine kabul etmesini istiyorum' ifadelerini kullandı. Trump ile benzerlikten de söz eden Özmen, kardeşlerinden biriyle ve babayla olan fiziki benzerliklere vurgu yaptı.

Gelecek beklentisi

Özmen, Trump'un gerçek babası çıkması halinde yanında yaşamayı tercih edeceğini söyledi ve Türkiye'den vazgeçmeyeceğini ekledi. Özmen, İngilizce bilmemesinin yüz yüze görüşme konusunda endişe yarattığını ancak sürecin 2026'da kendisi için mutluluk getirmesini umut ettiğini belirtti.

Önemli not: Haberde yer alan özel isimler, tarihler ve sayı bilgilerindeki veriler korunmuştur.

NECLA ÖZMEN

NECLA ÖZMEN

NECLA ÖZMEN

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da 2 Milyon Avroluk Soygun Kamerada
3
Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı
5
Niğde'de 2026 Yılbaşı İçin Kapsamlı Asayiş ve Trafik Tedbirleri
6
Seramiksan'da 2 Milyon Avro'luk Soygun Kamerada — 5 Kişi Tutuklandı
7
Niğde'de Çift Evlerinde Ölü Bulundu: Doğal Gaz Şüphesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları