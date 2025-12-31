Ankara'da Trump'a Babalık Davası: Necla Özmen DNA Testi Talep Ediyor

İddia ve dava süreci

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın (79) biyolojik babası olduğu iddiasıyla Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne babalık tespiti davası açtı. Özmen, söz konusu iddiasını desteklemek için DNA testi talep etti.

Özmen, dava dilekçesinde nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinin anlatımları nedeniyle babasının Trump olabileceğini ileri sürdü. İddialara göre öz annesi Sofya adlı bir ABD vatandaşı ve Trump arasında bu dönemde bir ilişki yaşanmış olması söz konusu.

Dava sürecinde atılan adımlar

Dosya önce aile mahkemesinde görüşüldü ancak reddedildi. Özmen bu kararı istinafa taşıdı. Ayrıca aynı iddiayla ABD'de de işlem başlatmak amacıyla dava dilekçesini elçilik aracılığıyla gönderdiğini belirtti.

Davacının ifadeleri

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Özmen, 1970 yılında doğduğunu ve öz annesinin kendisini Dursun ile Satı Özmen çiftine evlatlık verdiğini anlattı. Özmen, yetiştirildiği ailenin, öz annesinin daha önce çocuğu olup öldüğü için kendi nüfusuna geçtiğini aktardığını söyledi.

Özmen, 2017'de Trump'ın başkanlık seçimleri sırasında haberlerde görünmesinin ardından kendisini yetiştiren annenin 'senin baban bu' dediğini ve o tarihten itibaren araştırma yaptığını belirtti. Özmen, 'Sayın Trump'ın babam olduğunu ispatlamak istiyorum. Onu da DNA testiyle yapabilirim' dedi.

Tanıklıklar ve beklentiler

Kendisini yetiştiren kişinin NATO'da görev yaptığını söyleyen Özmen, o dönemde tanışmalar yaşandığını ve ailesinin kendisi hakkında arasıra bilgi aldığını, ancak sonrasında rahatsızlandığı ve vefat ettiği bilgisini edindiğini ifade etti.

Özmen, Trump ve ailesiyle yüz yüze görüşmeyi, kardeşleriyle tanışmayı ve aile tarafından kabul edilmeyi istediğini belirterek, 'Beni ailesine kabul etmesini istiyorum' ifadelerini kullandı. Trump ile benzerlikten de söz eden Özmen, kardeşlerinden biriyle ve babayla olan fiziki benzerliklere vurgu yaptı.

Gelecek beklentisi

Özmen, Trump'un gerçek babası çıkması halinde yanında yaşamayı tercih edeceğini söyledi ve Türkiye'den vazgeçmeyeceğini ekledi. Özmen, İngilizce bilmemesinin yüz yüze görüşme konusunda endişe yarattığını ancak sürecin 2026'da kendisi için mutluluk getirmesini umut ettiğini belirtti.

