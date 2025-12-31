Ankara'da Yılbaşı Güvenliği: Kızılay ve Tunalı Caddesi'nde Geniş Tedbirler

Ankara'da yılbaşı gecesi için kapsamlı güvenlik önlemleri

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı merkezî noktalar araç trafiğine kapatıldı

Ankara'da yılbaşı çerçevesinde kent genelinde olağanüstü güvenlik ve trafik tedbirleri alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, başta Kızılay, Bahçelievler ve şehir merkezindeki birçok cadde ve sokak, saat 18.00’den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Emniyet ve jandarma birimleri, yılbaşı gecesinde yoğunlaşabilecek risklere karşı hazır bekletilecek. Kentte binlerce polis, jandarma personeli ile dron destekli denetimler uygulanacak; sürücülere de kritik uyarılar yapıldı.

Alınan tedbirlere ilişkin detaylar şöyle: jandarma sorumluluk bölgelerinde bin 543 personel, 275 araç ve 11 dron görev alacak. Emniyet sorumluluk bölgelerinde ise 641 noktada 19 bin 242 emniyet personeli, 10 dedektör köpek ve 2 bin 658 araç ile asayiş tedbirleri uygulanacak.

Şehrin en işlek bölgelerinde de yoğun güvenlik önlemleri hayata geçirildi. 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı polis bariyerleri ile çevrilirken, Kuğulu Park ve Tunalı Caddesi boyunca polis ekipleri olası olağanüstü duruma karşı yerlerini aldı.

Yetkililer, vatandaşların duyarlılık göstermesini, ilan edilen trafik yasaklarına uymasını ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine riayet etmesini istedi.

