Ankara Elmadağ’da Aç Kalan Tilkiler Şehir Merkezine İndi

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kış nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiler şehir merkezine inerek sokaklarda yiyecek aradı; görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:45
Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler dikkat çekti

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan tilkiler şehir merkezine indi. Olay, ilçede yaşayanlar tarafından fark edildi.

Kayıtlarda, aç tilkilerin sokaklarda yiyecek aradığı ve insan yerleşim alanlarına yaklaştığı anlar görülüyor. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler bölge halkının dikkatini çekti.

Yetkililer ve doğa gözlemcileri, vahşi yaşamın kış koşullarında besin arayışının yerleşim alanlarına yansıdığını belirtiyor; bölge sakinleri ise hem şaşkın hem de tedirgin gözlerle görüntüleri izledi.

