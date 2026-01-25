Sivas’ta Ahır Kar Yüküyle Çöktü — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Altınyayla'da İsmet Ünal'a ait ahır, biriken kar nedeniyle çöktü; olay güvenlik kamerasına yansıdı, bazı hayvanlar telef oldu ve yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:11
Sivas’ta Ahır Kar Yüküyle Çöktü — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Sivas’ta Ahır Kar Yüküyle Çöktü

Altınyayla'da O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Altınyayla ilçesi Altınyurt Mahallesi'nde bulunan İsmet Ünal'a ait ahırın çatısı, biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çatının çökmesi sonucu ahırda bulunan hayvanlar enkaz altında kaldı; bazı hayvanlar telef oldu ve bazı hayvanların yaralandığı öğrenildi. Ahırda ağır maddi hasar meydana geldi.

Sivas’ta yaşanan son yılların en sert kış şartları beraberinde olumsuzlukları da getirdi.

Çevredeki vatandaşlar, durumu fark edip İsmet Ünal'a yardım için seferber oldu. Bölgedeki yoğun kar birikimi yapının çökmesine neden oldu.

Enes Ünal olayla ilgili olarak, "Günlerdir devam eden kar yağışının ardından kar kütlelerinin birikmesiyle birlikte ahır çöktü. Yaklaşık 1 metre kar var. Yaralı olan hayvanlarımız bulunuyor. Hayvanları tahliye ettik ama ahırın tamamı çöktü" dedi.

