Kırşehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 380 Paket Ele Geçirildi
Emniyet birimleri kaçakçılıkla mücadelede başarılı operasyon gerçekleştirdi
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamette arama yapıldı.
Yapılan aramada 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak O.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
KIRŞEHİR'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU DÜZENLENDİ OPERASYON DA 380 PAKET ELE GEÇİRİLDİ.