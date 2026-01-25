Kırşehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 380 Paket Ele Geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, O.K. hakkında 5607 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:25
Emniyet birimleri kaçakçılıkla mücadelede başarılı operasyon gerçekleştirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramada 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak O.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

