Ankara Esenboğa'dan kalkan uçağın enkazına Haymana'da ulaşıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuna aktarılacağını belirtti.
Resmi açıklama
"Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 km güneyinde jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecek"
Enkaz yeri: Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 km güneyi.
Not: Yetkililer tarafından yapılacak ek açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacaktır.
