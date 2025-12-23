DOLAR
Ankara Esenboğa'dan kalkan uçağın enkazına Haymana'da ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa'dan Tripoli'ye giden uçağın enkazına Haymana Kesikkavak köyü 2 km güneyinde jandarma tarafından ulaşıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:18
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuna aktarılacağını belirtti.

Resmi açıklama

"Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 km güneyinde jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecek"

Enkaz yeri: Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 km güneyi. Sorumlu birim: Jandarma.

Not: Yetkililer tarafından yapılacak ek açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 km güneyinde jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecek

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

