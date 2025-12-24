Vali Şahin, Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Düşen Uçağın Enkazında İnceleme Yaptı

Vali Şahin, Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Düşen Uçağın Enkazını İnceledi
Haymana'da olay yeri çalışması
Ankara Valisi Vasip Şahin, düşen uçağın enkazında incelemelerde bulundu.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 20.17’de kalkan ve Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Ahmed Al Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Ankara'nın Haymana ilçesinde düştü.
Vali Şahin, uçak enkazının bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve olay yerinde bulunan ekiplerden bilgi aldı.
