Vali Şahin, Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Düşen Uçağın Enkazında İnceleme Yaptı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Ahmed Al Haddad’ın uçağının Haymana'daki enkazında incelemelerde bulundu; ekiplerden bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 04:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 04:07
Haymana'da olay yeri çalışması

Ankara Valisi Vasip Şahin, düşen uçağın enkazında incelemelerde bulundu.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 20.17’de kalkan ve Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Ahmed Al Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Ankara'nın Haymana ilçesinde düştü.

Vali Şahin, uçak enkazının bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve olay yerinde bulunan ekiplerden bilgi aldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

