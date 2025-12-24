DOLAR
Haymana'da Falcon 50 (9H-DFJ) Düştü: Tanıklar O Anları Anlattı

Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ı taşıyan Falcon 50 (9H-DFJ) uçağının Haymana Kesikkavak yakınlarında düşmesi sonrası köylüler yaşadıklarını anlattı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 01:30
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 01:30
Haymana'da Falcon 50 (9H-DFJ) Düştü: Tanıklar O Anları Anlattı

Haymana'da Falcon 50 (9H-DFJ) uçağı düştü

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarında düşmesi sonrası çevredekiler yaşananları anlattı.

Tanık ifadeleri

Evinde istirahat ettiği sırada patlama sesi duyduğunu söyleyen bir vatandaş şunları aktardı: "İkinci patlama sesi gelince herkes sokağa döküldü. Biri trafo patlamış dedi. Sonradan uçağın düştüğünü durduk. Zaten parçaları hep görünüyordu. Sonra Jandarma ekipleri gelince bizleri oradan çıkarttılar. Oradan sağ çıkma ihtimalleri yok, kötü bir patlama oldu. Herkese geçmiş olsun".

Gazi Özgür ise saat 20.00-21.00 sıralarında yüksek bir patlama sesi duyduğunu ve bölgedeki hava koşullarını şöyle anlattı: "Bir de yoğun bir sis ve hafif bir yağmur vardı. Patlamanın neticesini bilemediğimizden dolayı anlık haberler yayılmaya başladı. Haberler yayılmaya başlayınca arabaya bindim. Bölgede Jandarma ekipleri dronlarla arama yapıyorlardı. Deprem oluyor ve depremden önce gelen patlama sesi gibi bir ses geldi. Kalıntıları ilk gençler görünce Jandarmaya haber vermişler. Jandarma da olay yerine geldi ve herkesi uzaklaştırdı. Uçağın enkazı bulundu".

Olayı aktaran bir diğer tanık Gökhan Tekin ise otelde teknik servis olarak çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Otelde teknik servis olarak çalışıyorum. Bir patlama sesi duydum. Otelde doğalgaz patlaması oldu diye bizim otelin ismini verdiler. Bizim otelde öyle bir patlama olmadı. Sonra uçak düştüğünü söylediler. Uçak parçaları vardı, ceset vardı jandarma sokmadı bizi oraya. Ses büyüktü, deprem oldu ya da bomba patladı sandık ama sonradan uçağın düştüğünü öğrendik".

Güvenlik ve müdahale

Tanıklar, olay yerine kısa sürede Jandarma ekiplerinin geldiğini, dronlarla arama yapıldığını ve çevrenin güvenlik sebebiyle boşaltıldığını belirtti. Bölgeden aktarılan gözlemler enkazın parçalanmış halde olduğunu gösteriyor.

Not: Haberde geçen tüm özel isimler, tarihler ve sayısal veriler haberdeki orijinal metine uygun şekilde korunmuştur.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

