Ankara Etimesgut’ta Çatı Yangını: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Ankara Etimesgut’ta çatı yangını paniğe yol açtı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, saat 16.30 sıralarında Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının binanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba harcarken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

