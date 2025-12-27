Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı

Sınırda yürütülen kontrollerde büyük çaplı kaçak sevkiyat engellendi

Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya giden kaçak silah sevkiyatı, Bulgaristan sınırında engellendi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapan bir tır, rotası üzerinde durdurularak kontrol edildi.

Bulgaristan’daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda durdurulan Makedon plakalı Volvo marka tırta yapılan aramada, 3 adet yivsiz av tüfeği, 20 adet gaz tabancası ve 5 bin 750 adet boş fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen tüm silah ve mühimmatın Bulgaristan makamlarınca muhafaza altına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında sevkiyatın organizasyonuna karışan tüm kişi ve bağlantıların tespit edilmesinin ardından yetkili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

