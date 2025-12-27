DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.638,34 0,21%

Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı

Edirne Kapıkule'den Kuzey Makedonya'ya giden Makedon plakalı tır, Kapitan Andreevo'da durduruldu; 3 av tüfeği, 20 gaz tabancası ve 5 bin 750 boş fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:18
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı

Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı

Sınırda yürütülen kontrollerde büyük çaplı kaçak sevkiyat engellendi

Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya giden kaçak silah sevkiyatı, Bulgaristan sınırında engellendi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapan bir tır, rotası üzerinde durdurularak kontrol edildi.

Bulgaristan’daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda durdurulan Makedon plakalı Volvo marka tırta yapılan aramada, 3 adet yivsiz av tüfeği, 20 adet gaz tabancası ve 5 bin 750 adet boş fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen tüm silah ve mühimmatın Bulgaristan makamlarınca muhafaza altına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında sevkiyatın organizasyonuna karışan tüm kişi ve bağlantıların tespit edilmesinin ardından yetkili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

(MÇ-

Sınırda çok sayıda kaçak silah ve mermi yakalandı

Sınırda çok sayıda kaçak silah ve mermi yakalandı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Trafik Denetimleri: 668 bin 52 Araç Kontrol Edildi, 123 bin 909'e İşlem
2
Mersin'de MİT Destekli Operasyon: 33 Milyonluk 108 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Kahramanmaraş’ta Yarış İddiası: Nişanlı Çift Trafik Kazasında Öldü
4
Buldan'da 30 Metrelik Çukurla Tarihi Eser Arama: Kaçak Kazıcılar Suçüstü
5
Kocaeli'de Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Buldan'da Polis Kahvehanelerde Çay İkramıyla Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye