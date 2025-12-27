DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.751.361,43 0,27%

Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Esenyurt'ta servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı; olay ve ekiplerin çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:09
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Kaza ve İlk Bilgiler

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi.

Müdahale ve Görüntüler

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve kazanın gerçekleştiği bölge, dron ile havadan görüntülendi.

Esenyurt’ta servis minibüsünün kaza yaptığı bölge böyle görüntülendi

Esenyurt’ta servis minibüsünün kaza yaptığı bölge böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı
3
Kocaeli'de Okul Çevresi Denetimi: Dilendirilen 10 Çocuk Ailelerine Teslim Edildi
4
Mersin Silifke’de Yaralı Vatandaş AS-532 Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
5
Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda Midibüs Şarampole Devrildi
6
Erciş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, Otomobil Kaldırıma Çarptı
7
Hannover Havalimanı'nda dron tehlikesi: Uçuşlar 21.47–00.16 arası durdu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti