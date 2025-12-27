Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Kaza ve İlk Bilgiler

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi.

Müdahale ve Görüntüler

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve kazanın gerçekleştiği bölge, dron ile havadan görüntülendi.

Esenyurt’ta servis minibüsünün kaza yaptığı bölge böyle görüntülendi