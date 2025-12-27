Hannover Havalimanı'nda dron tehlikesi: Uçuşlar 21.47–00.16 arası durdu

Almanya'nın kuzeyindeki Hannover Havalimanı üzerinde dün akşam çok sayıda kimliği belirlenemeyen dron tespit edilmesi üzerine hava trafiği geçici olarak durduruldu. Yetkililer, yerel saate göre 21.47'den 00.16'ya kadar uçuş yapılamadığını açıkladı.

Olayın detayları

Havalimanı yetkilileri, tespit edilen dronlar nedeniyle Hannover inişli 7 uçuşun Paderborn, Bremen, Düsseldorf ve Frankfurt dahil olmak üzere diğer havaalanlarına yönlendirildiğini bildirdi. Bu aksama sonucunda, Hannover'den kalkması planlanan ve sabah gerçekleşmesi beklenen bazı uçuşlar olumsuz etkilenerek Frankfurt ve Paris rotalarındaki 2 sefer iptal edildi.

Alman medyasına göre ilk şüpheli dron uçuşu, havalimanının kuzey pistinin yaklaşık 80 metre üstünde gerçekleşti. Ardından havalimanının güney pisti üzerinde 3 dron daha tespit edildi; görgü tanıkları dronların çıplak gözle fark edilebilecek şekilde uçtuğunu aktardı. Dronların türü ve pilotlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; soruşturma devam ediyor.

Almanya'da artan dron tehditleri ve alınan önlemler

Almanya genelinde son dönemde casusluk ve sabotaj amacıyla uçuş gerçekleştirdiği değerlendirilen çok sayıda yasa dışı dron tespit edildi. Geçen ay Hannover Havalimanı'nda yeniden kimliği belirlenemeyen dronlar tespit edilmiş ve yaklaşık 45 dakika süren bir tehlike durumu yaşanmıştı. Ekim ayında ise Münih Havalimanı'nda iki gün üst üste görülen dronlar nedeniyle uçuşlar iptal edilmişti.

Yetkililer ayrıca, başka havalimanları, askeri tesisler, demiryolları ve enerji altyapısı gibi kritik noktalar üzerinde de çok sayıda şüpheli dron tespit edildiğini belirtti. Bunun üzerine Almanya İçişleri Bakanlığı, eyalet ve federal yetenekleri bir araya getiren ilk ortak dron savunma merkezini kurdu. Ayrıca Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) de dronlarla mücadele için kendi birliğini oluşturacağını duyurmuştu.

