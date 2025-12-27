Mersin Silifke’de Yaralı Vatandaş AS-532 Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
Dağlık alanda mahsur kalan yaralı bir vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.
Operasyon Detayları
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Mersin Silifke’de dağlık alanda mahsur kaldığı bildirilen yaralı bir vatandaşımızı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Adana İncirlik’ten görevlendirilen 1 adet AS-532 A/K helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine ulaştırdık"
Son Durum
Yaralı vatandaş, Mersin Şehir Hastanesine ulaştırıldı.
Dağlık alanda mahsur kalan yaralı vatandaş askeri helikopter ile kurtarıldı