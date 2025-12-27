DOLAR
Mersin Silifke’de Yaralı Vatandaş AS-532 Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Mersin Silifke’de dağlık alanda mahsur kalan yaralı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen AS-532 A/K helikopteriyle Mersin Şehir Hastanesine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:38
Dağlık alanda mahsur kalan yaralı bir vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Operasyon Detayları

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Mersin Silifke’de dağlık alanda mahsur kaldığı bildirilen yaralı bir vatandaşımızı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Adana İncirlik’ten görevlendirilen 1 adet AS-532 A/K helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine ulaştırdık"

Son Durum

Yaralı vatandaş, Mersin Şehir Hastanesine ulaştırıldı.

