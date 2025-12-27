DOLAR
Kocaeli'de Okul Çevresi Denetimi: Dilendirilen 10 Çocuk Ailelerine Teslim Edildi

Kocaeli'de 21-27 Aralık'ta yürütülen okul çevresi denetimlerinde 5 lise ve iş yerleri kontrol edildi; 134 GBT sorgusu, dilendirilen 10 çocuk ailelerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:47
Denetimlerin amacı ve kapsamı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde amaç, çocukların güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmelerini sağlamaktı. Bu çerçevede 21-27 Aralık tarihleri arasında İzmit ilçesinde yoğunlaştırılan uygulamalarda okul çevreleri sıkı şekilde mercek altına alındı.

Uygulama detayları

Denetimler kapsamında 5 lisenin çevresi kontrol edildi. Ayrıca 7 tekel bayi, 7 market-büfe, 1 internet kafe ve 1 kafe üzerinde inceleme yapıldı. Uygulamalar sırasında toplam 134 şahsın GBT sorgusu gerçekleştirildi.

Yapılan işlemler ve sonuçlar

Denetimler neticesinde bir araca 61/1-A maddesi kapsamında 993 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, dilendirildiği tespit edilen 10 çocuk hakkında işlem yapılarak çocuklar ailelerine teslim edildi. Üçüncü kez dilendiği belirlenen bir çocuğun ailesi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

