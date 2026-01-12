Ankara Mamak'ta Esra Muratoğlu öldürüldü: Anne ve sevgilisi gözaltında

Ankara Mamak'ta Esra Muratoğlu'nun ölümü: İki şüpheli gözaltında

Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Esra Muratoğlu boğularak yaşamını yitirdi. Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve ilk inceleme

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ön incelemenin ardından hayatını kaybeden Muratoğlu'nun cenazesi, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Gözaltılar ve soruşturma

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerden anne Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. yakalanarak gözaltına alındı. Vefat eden Muratoğlu'nun 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Genç kadının ölüm haberini alan bir yakını ise fenalık geçirdi.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

