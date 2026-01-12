Tekirdağ'da Teyzesini Öldüren Kadın Tutuklandı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da çıkan yangın sonrası bıçaklanmış halde bulunan Binnaz Eriş'in yeğeni İ.Ç. tutuklandı; eşi C.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:02
Yangınla örtülmeye çalışılan cinayette gözaltılar ve tutuklama

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesinde, bir apartmanın 3. katındaki dairede 3 gün önce çıkan yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede, evde yaşayan Binnaz Eriş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemelerde, olayın ardından delilleri yok etmek amacıyla yangın çıkarıldığı değerlendirilirken, soruşturmayı yürüten Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını ve diğer delilleri titizlikle inceledi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, ölen kişinin kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

