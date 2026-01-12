Kırklareli’de Yasa Dışı Karaca Avına 50 bin 943 lira Ceza

Kırklareli Çağlayık köyü kırsalında yasa dışı karaca avı tespit edildi; Y.E.S.'ye 50 bin 943 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:08
Çağlayık köyü kırsalında yapılan kontrolde vurulmuş karaca bulundu

Olay, Kırklareli merkeze bağlı Çağlayık köyü kırsalında meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan önleyici devriye sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, avlanması yasak olan bir karacanın vurularak taşındığı tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda karacayı avladığı belirlenen Y.E.S. hakkında mevzuat kapsamında 50 bin 943 lira idari para cezası uygulandı.

Yasa dışı avcılıkla ilgili denetimlerin kırsal alanlarda aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları