Muş Hasköy'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Hasar Verdi

Öğleden sonra ilçede meydana gelen olayda araçta maddi hasar oluştu, can kaybı veya yaralanma bildirilmedi

Olay, öğleden sonra Muş’un Hasköy ilçesi ilçe merkezinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi aniden kayarak caddede park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Kar kütlesinin düşmesi sonucu aracın tavan ve bagaj kısmında çökme meydana gelirken, otomobilin arka camı kırıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Yetkililer, kış koşullarında çatı birikintilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

