Muş Hasköy'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Hasar Verdi

Muş’un Hasköy ilçesinde çatıda biriken kar kütlesi kayarak park halindeki otomobilin tavanı, bagajı ve arka camında hasara neden oldu; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:08
Muş Hasköy'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Hasar Verdi

Muş Hasköy'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Hasar Verdi

Öğleden sonra ilçede meydana gelen olayda araçta maddi hasar oluştu, can kaybı veya yaralanma bildirilmedi

Olay, öğleden sonra Muş’un Hasköy ilçesi ilçe merkezinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi aniden kayarak caddede park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Kar kütlesinin düşmesi sonucu aracın tavan ve bagaj kısmında çökme meydana gelirken, otomobilin arka camı kırıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Yetkililer, kış koşullarında çatı birikintilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİ, PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE...

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİ, PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE MADDİ HASARA YOL AÇTI.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİ, PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu — Dereköy'de Ev ve Barınaklar Hasar Gördü
2
Tekirdağ'da Teyzesini Öldüren Kadın Tutuklandı
3
Muş Hasköy'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Hasar Verdi
4
Kırklareli’de Yasa Dışı Karaca Avına 50 bin 943 lira Ceza
5
Bursa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 5 Gözaltı, 9 bin 200 Litre Ele Geçirildi
6
Adana'da Yaya Geçidinde Kaza: 84 Yaşındaki Bekir Avcu Hayatını Kaybetti
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları