Ankara Polatlı'da Motosiklet Minibüse Arkadan Çarptı — 2 Kişi Ağır Yaralı

Ankara Polatlı'da kontrolden çıkan motosiklet minibüse arkadan çarptı; İ.G. ve N.G. ağır yaralandı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:12
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:18
Ankara Polatlı'da motosiklet minibüse arkadan çarptı

Şentepe Mahallesi kavşağında kaza

Ankara'da kontrolden çıkan motosiklet, seyir halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Fatin Rüştü Caddesi ve Kurtdereli Caddesini birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, İ.G. idaresindeki 06 EBU 231 plakalı motosiklet, Ö.Ç. kontrolündeki 06 S 70159 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada İ.G. ile motosiklette bulunan N.G. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

