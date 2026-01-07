Ali Aydın'ı Öldüren Şüpheli Hopa'da Yakalandı

Sürmene Belediyesi’nin bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli, Artvin'in Hopa ilçesinde polis ekiplerinin takip sonucu yakalandı.

Olayın Detayları

Soruşturma kayıtlarına göre, Ali Aydın ile beraber bulunduğu V.Y. ile birlikte içinde bulundukları 61 AFA 560 plakalı araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı. Rize’nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Takip ve Yakalama Süreci

Polis ekipleri, olayın şüphelisi V.Y.'nin Artvin’in Hopa ilçesine kaçtığını belirledi. Şüphelinin bulunduğu aracın tekerine Orta Hopa Mahallesi’nde ateş açıldı; bölgedeki kalabalıktan yararlanan V.Y. yaya olarak kaçtı. Araç çevresinde yapılan incelemede tespit edilen kan izleri izlenerek şüphelinin peşine düşüldü. Araştırma sonucu, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen V.Y., bölgede bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

