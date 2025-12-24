Hassa'da ters dönen otomobilde sürücü yaralandı
Kaza yerinde kurtarma ve ilk müdahale
Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Girne Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, aynı istikamette giden başka bir araca çarpan otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla attı ve ters döndü.
Kaza sonucu yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü tedavi altına alındı.
