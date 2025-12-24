DOLAR
42,81 -0,01%
EURO
50,64 0%
ALTIN
6.183,36 -0,04%
BITCOIN
3.761.139,19 0,1%

Hassa'da ters dönen otomobilde sürücü yaralandı

Hatay Hassa Girne Mahallesi mevkiinde takla atan otomobilin sürücüsü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 00:13
Hassa'da ters dönen otomobilde sürücü yaralandı

Hassa'da ters dönen otomobilde sürücü yaralandı

Kaza yerinde kurtarma ve ilk müdahale

Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Girne Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, aynı istikamette giden başka bir araca çarpan otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla attı ve ters döndü.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü tedavi altına alındı.

HATAY’DA TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

HATAY’DA TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

HATAY’DA TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Samandağ'da Konteyner Yatakhane Yangını - Can Kaybı Yok
2
Hassa'da ters dönen otomobilde sürücü yaralandı
3
Hatay Reyhanlı'da Müstakil Ev Yandı — İtfaiye Hızla Müdahale Etti
4
Nevşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Şüpheli Tutuklandı
5
Ankara'da Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı
6
Genelkurmay Başkanı Al-Haddad Ankara’da uçak kazasında hayatını kaybetti
7
Ankara'da Trablus Uçağı Düştü: Enkazı Haymana'da Bulundu

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart